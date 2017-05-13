Создатели обновленного Bentley Continental GT пообещали «эволюционный» дизайн

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Лондон, 13 мая. Британская компания Bentley давно занимается разработкой обновленной версии Continental GT, подробности скрываются тщательнейшим образом. Дизайнеры многих стран пытаются визуализировать модель, которая в следующем году сойдет с конвейера. Издание Motor1 опубликовало первые рендеры, которые подготовили в итальянской фирме OmniAuto.

Представители Bentley изначально говорили, что внешний вид Continental GT будет не революционным, но эволюционным. Обновленной модели оставят традиционные признаки «британца». Правда, вес его немного уменьшат, а под капот поместят 4-литровый и 6-литровый двигатели в зависимости от комплектации.