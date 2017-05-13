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Создатели обновленного Bentley Continental GT пообещали «эволюционный» дизайн

Создатели обновленного Bentley Continental GT пообещали «эволюционный» дизайн

7:53  13 Мая 2017
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Создатели обновленного Bentley Continental GT пообещали «эволюционный» дизайн

Лондон, 13 мая. Британская компания Bentley давно занимается разработкой обновленной версии Continental GT, подробности скрываются тщательнейшим образом. Дизайнеры многих стран пытаются визуализировать модель, которая в следующем году сойдет с конвейера. Издание Motor1 опубликовало первые рендеры, которые подготовили в итальянской фирме OmniAuto.

Создатели обновленного Bentley Continental GT пообещали «эволюционный» дизайн

Представители Bentley изначально говорили, что внешний вид Continental GT будет не революционным, но эволюционным. Обновленной модели оставят традиционные признаки «британца». Правда, вес его немного уменьшат, а под капот поместят 4-литровый и 6-литровый двигатели в зависимости от комплектации.   

Алексей Громов
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