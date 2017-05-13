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Новороссия
Донбасс: ВСУ 6 раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Донбасс: ВСУ 6 раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

7:28  13 Мая 2017
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Донбасс: ВСУ 6 раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Луганск, 13 мая. ВСУ за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Под огонь киевских силовиков попали районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок, Калиновка и Сокольники.

ВСУ обстреливали поселения из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

 

#всу #донбасс #украина #лнр #новороссия
Олеся Волкова
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