Донбасс: ВСУ 6 раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

В закладки

Скопировать

Луганск, 13 мая. ВСУ за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Под огонь киевских силовиков попали районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок, Калиновка и Сокольники.

ВСУ обстреливали поселения из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.