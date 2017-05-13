Пострадавшая в «Хромой лошади» осталась в больнице без помощи родственников

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Пермь, 13 мая. В неврологическом отделении Пермской краевой клинической больницы уже шесть лет лежит без ухода со стороны родственников 23-летняя Ирина Пекарская, пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь».

По словам врачей, в случае с Ириной медицина бессильна, ее мозг, отравленный в «Хромой лошади», никогда не восстановится. Женщина прикована к постели. Она никого не узнает, не говорит, не может держать ложку. Все, что ей сейчас нужно: уход и забота.

Ирина была к лубе «Хромая лошадь» вместе с мужем. В момент пожара ее муж вышел покурить на улицу. Как сообщает «КП в Перми», Ирину нашли только к утру. Сразу после пожара в клубе пермяки собирали для Пекарской деньги на лечение в Германии. Там она провела несколько месяцев, но лечение результатов не дало.

Последние шесть лет 29-летняя Ирина находится в неврологическом отделении краевой больницы. В палате ничего нет, реабилитация не проводится. Ее бреют наголо, потому что шампунь родные не приносят. Медики сами сбрасываются на покупку необходимых мазей для пострадавшей.