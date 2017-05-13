Трамп дал совет РФ и Украине: Ребята, вам надо заключить мир

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Вашингтон, 13 мая. Президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев к миру и согласию. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналистам телеканала Fox News, которое было записано после встречи с главами внешнеполитических ведомств России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным.

«Я сказал: «Ребята, вам надо заключить мир, вам нужен мир», — рассказал Трамп.

При этом он выразил неудовольствие работой американских СМИ, точнее, их выборочным подходом к освещению событий. По словам хозяина Белого дома, он «очень активный президент», проводит множество встреч и занимается вопросами внешней и внутренней политики, а журналисты рассказывают далеко не обо всем.

К примеру, говорит Трамп, визит Лаврова освещался в американской прессе самым активным образом, а про приезд Климкина фактически не рассказали.