Источники рассекретили технические свойства фронтальной камеры iPhone 8

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Москва, 13 мая. Стало известно, что поставки модуля фронтальной 3D-камеры для нового iPhone обеспечит компания LG Innotek.

Как сообщает The Investor со ссылкой на источник в цепи поставок, камера поддерживает систему распознавания лиц. В контракте на поставку значится сумма в 177 млн долларов.

Как сообщалось накануне, Apple может отложить выпуск в продажу новой модели iPhone на два или три месяца. iPhone 8 сможет, по слухам, похвастаться крупными обновлениями, главным из которых станет новая технология экрана, называемая органическим светодиодом (OLED).

Ранее «Газета.ру» сообщала, что новый iPhone, предположительно, получит аккумулятор, который будет заряжаться быстрее предыдущих моделей смартфона.