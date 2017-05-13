«Челси» получит рекордную сумму призовых за шестую победу на чемпионате Англии

В закладки

Скопировать

Лондон, 13 мая. Лондонский футбольный клуб «Челси», ставший чемпионом Англии в шестой раз, получит рекордную сумму призовых за очередную победу в кубке страны.

Сообщается, что сумма призового вознаграждения составит £150 млн.

Напомним, что в пятницу «Челси» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, победив на выезде «Вест Бромвич» со счетом 1:0.

Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах.

Стоит отметить, что пять из шести чемпионских титулов «Челси» завоевал после того, как команду приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович.