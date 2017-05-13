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Спорт
«Челси» получит рекордную сумму призовых за шестую победу на чемпионате Англии

«Челси» получит рекордную сумму призовых за шестую победу на чемпионате Англии

7:06  13 Мая 2017
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«Челси» получит рекордную сумму призовых за шестую победу на чемпионате Англии

Лондон, 13 мая. Лондонский футбольный клуб «Челси», ставший чемпионом Англии в шестой раз, получит рекордную сумму призовых за очередную победу в кубке страны.

Сообщается, что сумма призового вознаграждения составит £150 млн.

Напомним, что в пятницу «Челси» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, победив на выезде «Вест Бромвич» со счетом 1:0.

Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах.«Челси» получит рекордную сумму призовых за шестую победу на чемпионате Англии

Стоит отметить, что пять из шести чемпионских титулов «Челси» завоевал после того, как команду приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович.

Ирина Новикова
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