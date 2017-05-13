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Пассажиров эвакуировали из самолета в ФРГ из-за подозрительного разговора

Пассажиров эвакуировали из самолета в ФРГ из-за подозрительного разговора

6:42  13 Мая 2017
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Пассажиров эвакуировали из самолета в ФРГ из-за подозрительного разговора

Кёльн, 13 мая. Пассажиров самолета Boeing 737 австрийской авиакомпании Niki, выполнявшего рейс из аэропорта Кёльн/Бонн на Майорку, эвакуировали за несколько минут до взлета. Причиной эвакуации стал подслушанный разговор одного из находившихся на борту.

Как сообщает в субботу местная газета Express, по словам представителя полиции, двое пассажиров сообщили сотрудникам авиакомпании, что услышали подозрительный разговор в салоне самолета. При этом издание не уточняет, о чем именно шла речь. Пассажиры вышли из самолета и отказались возвращаться обратно.

Стражам порядка пришлось эвакуировать всех 167 пассажиров, находящихся на борту. Их разместили в зале ожидания, а багаж вновь досмотрели. 

 

#фрг #германия
Олеся Волкова
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