Пассажиров японского лайнера, экстренно севшего в Братске, забрал резервный борт

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Братск, 13 мая. Диспетчерская служба аэропорта Братска сообщила, что пассажиров японского лайнера, следовавшего из Токио в Дюссельдорф и экстренно севшего из-за отказа двигателя, забрал прибывший резервный борт.

Сообщается, что резервный борт японской авиакомпании ANA прибыл в Братск утром в субботу.

В 10:40 по местному времени (5:40 по московскому времени) самолет вылетел из Братска и отправился в Дюссельдорф.

Отмечается, что пассажиры провели ночь на борту самолета, для них было организовано питание.

Напомним, что в пятницу самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA с 121 пассажиром и 12 членами экипажа на борту, совершил экстренную посадку в аэропорту Братска. В результате инцидента никто не пострадал.