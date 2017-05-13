Пассажиров японского лайнера, экстренно севшего в Братске, забрал резервный борт
Братск, 13 мая. Диспетчерская служба аэропорта Братска сообщила, что пассажиров японского лайнера, следовавшего из Токио в Дюссельдорф и экстренно севшего из-за отказа двигателя, забрал прибывший резервный борт.
Сообщается, что резервный борт японской авиакомпании ANA прибыл в Братск утром в субботу.
В 10:40 по местному времени (5:40 по московскому времени) самолет вылетел из Братска и отправился в Дюссельдорф.
Отмечается, что пассажиры провели ночь на борту самолета, для них было организовано питание.
Напомним, что в пятницу самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA с 121 пассажиром и 12 членами экипажа на борту, совершил экстренную посадку в аэропорту Братска. В результате инцидента никто не пострадал.