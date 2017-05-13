Сирия новости 13 мая 07.00: Два командира ИГ перешли на сторону САА, появилось видео детей, изувеченных бомбами ВВС коалиции

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Сирия, 13 мая. Командиры ИГ* Гассан Аль-Санке и Махмуд Аль-Фарадж перешли на сторону САА, опубликовано видео с изувеченными под бомбами ВВС международной коалиции детьми. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): атаковала боевиков HTS в области Заят в Западной Гуте, освободила от террористов ИГ авиабазу «Аль-Джирах» на востоке провинции Алеппо.

«Исламское государство»*: опубликовало видео с детьми, изувеченными в результате бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США, командиры ИГ Гассан Аль-Санке и Махмуд Аль-Фарадж покинули войска халифата и вступили в ряды бойцов САА.

«Джейш аль-Ислам»***** («Джебхат ан-Нусра»***): убили 3 солдат САА в Дамаске.

Курды: освободили от террористов деревню Аль-Ансар, расположенную к северу от города Ракка.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: инструкторы HTS, которые в 1990-х годах участвовали в чеченской войне, обучают новых боевиков, используя опыт, накопленный в боях против солдат российской армии.

Провинция Дамаск

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter один из независимых журналистов, правительственные войска атаковали боевиков HTS в области Заят в Западной Гуте, но атака была отбита.

По неподтвержденным данным, боевики «Джейш аль-Ислам» убили как минимум 3 солдат войск Башара Асада во время столкновений в квартале Тишрин.

Провинция Алеппо

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на агентство Amaq, террористы ИГ опубликовали видеоматериалы, в которых показали изувеченных детей – жертв бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США.

Агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в военном командовании САА сообщает, что сирийские правительственные войска вытеснили террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» из авиабазы «Аль-Джирах» на востоке провинции. Авиабаза была отвоевана у террористов в тяжелых боях, продолжавшихся на протяжении всего дня. В настоящий момент, стратегически важный аэропорт «Аль-Джирах» полностью контролируется армией Сирии.

Провинция Хомс

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из независимых источников, два командира «Хезболлы» погибли во время столкновений с террористами ИГ к востоку от города Хомс.

По сообщению из того же источника, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков ССА** на юге провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает новостной портал Al-Masdar News, в ближайшее время для подкрепления правительственных войск, в город Дейр эз-Зор должны прибыть еще 500 солдат республиканской гвардии. Согласно сообщению источника, подкрепления перебрасываются на военно-транспортных самолетах Ил-76 на авиабазу «Камышлы». Затем оттуда, с помощью вертолетов Ми-8, эти войска будут доставлены в город Дейр эз-Зор. Предполагается, что в дальнейшем они примут участие в наступлении на позиции террористов ИГ.

Сообщается, что на границе с провинцией Хомс, командиры ИГ Гассан Аль-Санке и Махмуд Аль-Фарадж покинули войска халифата и вступили в ряды бойцов САА.

Провинция Идлиб

Агентство Al-Masdar News сообщает, что в пятницу СМИ боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» опубликовали снимки, на которых видно, как инструкторы HTS, которые в свое время участвовали в чеченской кампании, обучают новых боевиков, используя опыт, накопленный в 1990-х годах в боях против солдат российской армии.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter корреспондент Daily Sabah Рагип Сойлу со ссылкой на премьер-министра Турции, появилась информация о том, что партнерство между США и курдами будет завершено после окончания операции в Ракке.

По сообщению новостного агентства Firat News Agency, бойцы SDF освободили от террористов деревню Аль-Ансар, расположенную к северу от города Ракка.

Ирак

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter инфопортал Iraqi Day, иракские войска освободили от ИГ район Асла Аль-Зарае в западном Мосуле.

Бойцы иракских отрядов самообороны PMU захватили радиовышку ИГ, а также обезвредили «шахид-мобиль» в западном Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.