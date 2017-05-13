NASA передумало отправлять людей в тестовый полет ракеты-носителя SLS

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Хьюстон, 13 мая. NASA исключило возможность отправки астронавтов в первый же тестовый полет новой сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), старт которой переносится на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

В сообщении ведомства при этом подчеркивается, что «NASA обладает техническими возможностями отправки экипажа в ходе первого тестового полета EM-1». Однако, добавили в агентстве, «после оценки стоимости, риска и технических факторов в проекте такого масштаба на данном этапе его реализации было бы сложно обеспечить изменения, необходимые для добавления экипажа».

Испытания, связанные с SLS и Orion, в настоящее время проходят по все стране. Так, сейчас аппаратура структурного испытания двигательного отсека SLS находится на борту баржи на пути к Центру космических полетов в штате Алабама для проведения испытаний. В Миссисипи проходит серия испытаний двигателей, а система управления ориентацией на прерывание Orion была опробована в штате Мэриленд. В ближайшее время в Юте будет протестирован аварийный двигатель для системы аварийного прекращения запуска. Тем временем в Космическом центре Кеннеди устанавливается теплозащитный экран Orion.

Напомним, в феврале NASA приступило к изучению возможности отправки людей в космос уже в ходе первой, испытательной миссии SLS на пилотируемом корабле Orion.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на участие в программе NASA на 2017 год подали заявки 18 тыс. человек. Подготовка астронавтов завершится в середине 2017 года, после чего они будут определены в один из четырех проектов, включая участие в запуске Orion.