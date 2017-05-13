Крейсер «Варяг» отработал маневры с сингапурским фрегатом

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Москва, 13 мая. Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев сообщил, что флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» провел совместное учение с фрегатом «Суприм» ВМС Сингапура.

Сообщается, что учение прошло в южной части Южно-Китайского моря.

Во время учений корабли отработали поставленные задачи по связи и маневрированию.

Матвеев также напомнил, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и танкера «Печенга» в настоящее время находится в дальнем походе в Мировом океане.