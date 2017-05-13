Трамп заявил, что СМИ его игнорируют

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Вашингтон, 13 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации игнорируют его активность.

По словам Трампа, СМИ не знаю его, несмотря на то, что он является очень активным президентом.

«Я работаю с Китаем, с Японией, с Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами», — рассказал Трамп.

Он также отметил, что на днях к нему приезжали министры иностранных дел России и Украины которым он предложил помириться, однако СМИ говорили только о визите российского министра.

Кроме того, Трамп добавил, что предложил отменить брифинги для СМИ и заменить их рассылкой для журналистов с «четкими, точными, красивыми» ответами, во избежание искажений.