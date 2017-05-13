Господдержка помогла продать более 50% машин в РФ с начала года

В закладки

Скопировать

Москва, 13 мая. Пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что с начала текущего года больше половины всех машин на российском автомобильном рынке были проданы с использованием мер государственной поддержки.

Сообщается, что всего за период с января по апрель благодаря мерам стимулирования спроса было продано более 240 тысяч автомобилей.

При этом, согласно информации Ассоциации европейского бизнеса, за данный период 2017 года продажи легковых автомобилей в России увеличились на 2,6% в сравнении с прошлым годом, и составили 451,95 тысяч штук.