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Весь мир
США предложили помощь в борьбе с атаками вируса-вымогателя

США предложили помощь в борьбе с атаками вируса-вымогателя

5:22  13 Мая 2017
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США предложили помощь в борьбе с атаками вируса-вымогателя

Вашингтон, 13 мая. Соединенные Штаты предложили помощь на международном уровне для борьбы против вируса-вымогателя, атаковавшего компьютеры по всему миру.

В сообщении на сайте министерства внутренней безопасности говорится, что США готовы оказать техническую поддержку и помощь в борьбе с WannaCry.

«Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказать техническую поддержку и помощь, в случае необходимости, нашим партнерам, как в США, так и на международном уровне», — отметили в министерстве.США предложили помощь в борьбе с атаками вируса-вымогателя

Подчеркивается, что эксперты в области кибербезопасности могут оказать помощь в защите критически важных объектов инфраструктуры.

Ирина Новикова
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