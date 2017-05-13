В Петербурге выберут концепцию нового музея блокады

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 13 мая. Конкурс на создание проекта нового Музея обороны и Блокады Ленинграда стартует в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что конкурс на разработку концепции нового музея был объявлен правительством города.

Отмечается, что Смольный уже выбрал десять участников из разных стран, которым предстоит разработать проект планировочного и объемно-пространственного решения музейно-выставочного комплекса.

Победитель конкурса будет выбран осенью текущего года.

Напомним, что под музей был выделен участок на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы.