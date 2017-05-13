В России подорожали крепкие спиртные напитки

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Москва, 13 мая. С 13 мая в России подорожали крепкие алкогольные напитки.

Сообщается, что в субботу вступил в силу приказ министерства финансов РФ об установлении новых минимальных цен на крепкий алкоголь.

Согласно документу, бутылка водки объемом 0,5 литра должна стоить не менее 205 руб. Также выросла и минимальная цена бутылки коньяка. Бутылка объемом 0,5 л будет стоить 371 руб.

Необходимость введения данной меры объясняется повышением ставок акциза, ростом тарифов на электричество, а также подорожанием остальных производственных затрат.