В Германии под атаку хакеров попала система железных дорог

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Берлин, 13 мая. В пятницу в Германии были атакованы хакерами системы главного железнодорожного оператора концерна Deutsche Bahn. Об этом сообщают СМИ ФРГ.

Как пишет газета Bild, зараженные вирусом сообщения появились на мониторах железнодорожных платформ и вокзалов во Франкфурте-на-Майне (федеральная земля Гессен) и Нойштадте (федеральная земля Саксония).

По сообщению немецкого телеканала ZDF со ссылкой на МВД, железнодорожная система попала под атаку хакеров, однако не уточняется, каковы последствия этой атаки. Хакерам в Германии противостоит Федеральное ведомство по информационной безопасности, которое находится в Бонне.

В пятницу хакеры атаковали компьютеры работающие под операционной системой Windows в 74 странах. Сообщается о 45 тыс. хакерских атак по всему миру с использованием вируса-шифровальщика.

За расшифровку данных злоумышленники требовали от концерна Deutsche Bahn заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. По сообщениям специалистов, преступники воспользовались шпионским программным обеспечением, которое было создано Агентством национальной безопасности США.