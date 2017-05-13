Трамп может уволить свою пресс-службу — СМИ
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Вашингтон, 13 мая. Президент США Дональд Трамп намерен произвести кадровые перестановки в отделе по коммуникациям своей администрации.
Согласно информации местных СМИ, ссылающихся на источник в Белом доме, американский глава планирует отправить в отставку своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Также увольнение может затронуть и других сотрудников отдела по коммуникациям.
Отмечается, что, по мнению Трампа, его помощники, отвечающие за связи с общественностью и прессой, плохо справляются со своей работой.
На данный момент Спайсер никак не прокомментировал данную информацию.
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