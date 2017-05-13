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Трамп может уволить свою пресс-службу — СМИ

Трамп может уволить свою пресс-службу — СМИ

4:27  13 Мая 2017
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Трамп может уволить свою пресс-службу — СМИ

Вашингтон, 13 мая. Президент США Дональд Трамп намерен произвести кадровые перестановки в отделе по коммуникациям своей администрации.

Согласно информации местных СМИ, ссылающихся на источник в Белом доме, американский глава планирует отправить в отставку своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Также увольнение может затронуть и других сотрудников отдела по коммуникациям.Трамп может уволить свою пресс-службу — СМИ

Отмечается, что, по мнению Трампа, его помощники, отвечающие за связи с общественностью и прессой, плохо справляются со своей работой. 

На данный момент Спайсер никак не прокомментировал данную информацию.

Ирина Новикова
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