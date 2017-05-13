Hyundai и KIA отзовут более 200 тысяч авто из-за дефектных деталей‍

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Сеул, 13 мая. Южнокорейские автомобильные компании Hyundai Motor и Kia Motors отзовут 240 тысяч автомобилей из-за обнаруженных неисправностей.

Сообщается, что министерство транспорта Южной Кореи, рассмотрев несколько разбирательств из-за неисправных деталей, вынесло постановление об отзыве.

У данных автомобилей обнаружены неисправности в вакуумных трубах, топливных шлангах, стояночном тормозе, а также другие проблемы с компонентами.

Сообщается, что отзыву подлежат такие модели Hyundai, как Avante, i30, Mojave, Sonata, Sante Fe, Genesis G80 и EQ900, а также автомобили Kia — Mohave, Sоrепто и Carnival.