США продадут Саудовской Аравии оружие на 300 млрд долларов

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Вашингтон, 13 мая. Представитель Белого дома сообщил, что США ведут переговоры с Саудовской Аравией о продаже вооружений на сумму более 300 миллиардов долларов.

Сообщается, что на данный момент Америка готова заключить сразу несколько сделок, общая сумма которых за будущие десять лет может превысить несколько сотен тысяч долларов.

Планируемая сделка также включает в себя техническое обслуживание вооружений, говорится в материале Газеты.ру.

Отмечается, что в случае успешного завершения переговорного процесса боеготовность войск королевства существенно повысится.