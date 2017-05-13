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Весь мир
США продадут Саудовской Аравии оружие на 300 млрд долларов

США продадут Саудовской Аравии оружие на 300 млрд долларов

3:40  13 Мая 2017
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США продадут Саудовской Аравии оружие на 300 млрд долларов

Вашингтон, 13 мая. Представитель Белого дома сообщил, что США ведут переговоры с Саудовской Аравией о продаже вооружений на сумму более 300 миллиардов долларов.

Сообщается, что на данный момент Америка готова заключить сразу несколько сделок, общая сумма которых за будущие десять лет может превысить несколько сотен тысяч долларов.

Планируемая сделка также включает в себя техническое обслуживание вооружений, говорится в материале Газеты.ру.США продадут Саудовской Аравии оружие на 300 млрд долларов

Отмечается, что в случае успешного завершения переговорного процесса боеготовность войск королевства существенно повысится.

Ирина Новикова
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