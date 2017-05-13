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Американские хип-хоперы Onyx выступили в Севастополе

Американские хип-хоперы Onyx выступили в Севастополе

3:23  13 Мая 2017
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Американские хип-хоперы Onyx выступили в Севастополе

Севастополь, 13 мая. В Севастополе состоялся концерт культовой американской хип-хоп группы Onyx.

По словам самих участников коллектива, Onyx является аполитичной группой, поэтому музыканты выступают везде, где есть хип-хоп, сообщает Газета.ру.

«Мы выступаем везде, где есть хип-хоп. Мы готовы выступать в любой точке планеты, где этот стиль популярен», – заявил фронтмен группы Стики Фингаз.

В свою очередь, его коллега Фред Старр, комментируя выступление в Крыму, подчеркнул, что музыканты не занимаются политикой  и приехали на полуостров исключительно ради хип-хопа.

Ирина Новикова
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