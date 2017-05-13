Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Пять мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции США  в Сирии

Пять мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции США  в Сирии

2:53  13 Мая 2017
61

Пять мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции США  в Сирии

Дамаск, 13 мая. Пять мирных жителей погибли в результате авиаудара сил международной коалиции во главе с США недалеко от города Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщил ТАСС.

По информации агентства, силы коалиции стремились нанести удар по позициям боевиков в населенном пункте Эль-Курия, — уточняет Газета.ru.

Накануне сообщалось, что сирийским правительственным войскам удалось освободить стратегически важную авиабазу в восточной части провинции Алеппо.

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть