Пять мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции США  в Сирии

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Дамаск, 13 мая. Пять мирных жителей погибли в результате авиаудара сил международной коалиции во главе с США недалеко от города Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщил ТАСС.

По информации агентства, силы коалиции стремились нанести удар по позициям боевиков в населенном пункте Эль-Курия, — уточняет Газета.ru.

Накануне сообщалось, что сирийским правительственным войскам удалось освободить стратегически важную авиабазу в восточной части провинции Алеппо.