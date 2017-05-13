Тимошенко: Госизмена Януковича стала политизированным делом

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Киев, 13 мая. Украинский политик, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича является политизированным.

Тимошенко отметила, что нынешняя власть страны пытается найти оправдания для Януковича.

«Во-первых, политизировали это дело и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения», — сказала политик.

Тимошенко подчеркнула, что до вынесения приговора власти не имеют права оценивать данное дело, придавая ему политизированную окраску, сообщает Газета.ру.

Также она заявила о нарушении проведения необходимых процедур.

«Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях», — пояснила она.