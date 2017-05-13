Верны «традициям»: Telegraph заподозрил Россию во всемирной хакерской атаке

В закладки

Скопировать

Лондон, 13 мая. Британское издание Daily Telegraph заподозрило причастность России к совершенной накануне массовой хакерской атаке. Daily Telegraph считает, что за кибератакой «может стоять» группа хакеров под ником Shadow Brokers , «возможно связанная» с Россией.

В качестве доказательства этой гипотезы британское издание приводит «веский» аргумент: «избранный для вирусной атаки момент может указывать на Российскую Федерацию, ведь со времени ракетного удара США по Сирии прошла всего неделя».

Следует отметить, что, по мнению Эдварда Сноудена, в глобальной кибератаке был применен вирус, используемый агентством национальной безопасности США.

Ранее Газета.ru сообщала, что Минздраву РФ удалось благополучно отразить вирусную угрозу.