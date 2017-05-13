Дачный проспект в Петербурге закроют на ремонт до конца июня

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Санкт-Петербург, 13 мая. Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга сообщила, что с 15 мая до 30 июня будет проводится ремонт Дачного проспекта.

Сообщается, что в связи с ремонтом дорожного покрытия магистраль будет частично перекрываться на участке от бульвара Новаторов до проспекта Народного Ополчения.

Так, согласно данным ГАТИ, с 22:00 1 июня до 7:00 2 июня проезд будет запрещен по нечетной стороне бокового проезда Дачного проспекта у проспекта Народного Ополчения.

С 22:00 7 июня до 7:00 8 июня будет перекрыто движение по четной стороне бокового проезда Дачного проспекта у проспекта Народного Ополчения.

9 июня перекроют движение по бульвару Новаторов в створе четной стороны Дачного проспекта.

А 10 июня нельзя будет проехать по бульвару Новаторов в створе нечетной стороны Дачного проспекта.

С 22:00 11 июня до 7:00 12 июня будет закрыт проезд по Дачному проспекту у бульвара Новаторов.