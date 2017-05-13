День кота в Петербурге отметят в Эрмитаже

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Санкт-Петербург, 13 мая. В эти выходные горожане смогут встретиться с пушистыми стражами Зимнего дворца.

Каждый год Эрмитаж чествует своих пушистых четвероногих «сотрудников», которые служат музею много лет. Коты охраняют подвалы Эрмитажа от мышей.

В субботу и воскресенье для жителей и гостей города откроют подвалы Зимнего дворца — с 12.00 до 16.00 можно принять участие в прогулке «Там, где живут кошки». Также по залам музея будет организована игра «Читая Овидия, или Путешествие с эрмитажным котом», сообщает «Пятый канал».

Напомним, памятник великому детскому хирургу Баирову открыли в Питере.