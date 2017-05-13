Гройсман проверит эффективность расходования средств на проведение «Евровидения»

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Киев, 13 мая. Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что после окончания музыкального конкурса «Евровидение», проходящего в Киеве, инициирует проверку эффективности расходования средств, выделенных на проведение мероприятия.

Он подчеркнул, что лично обратится ко всем контролирующим органам после завершения конкурса.

«Если все эффективно – я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность», — отметил украинский премьер.

Ранее Газета.ру сообщала, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина абсолютно готова к проведению «Евровидения-2017».