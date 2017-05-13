Женщина-командир самообороны курдов назвала освобождение Табки местью за езидских женщин

В закладки

Скопировать

Дамаск, 13 мая. Командир отряда женской самообороны курдов Ройя Фелат назвала освобождение сирийского города Табки от сил запрещенной в России организации «Исламское государство»* местью за езидских женщин, порабощенных террористами.

По ее словам, в ходе освободительной операции в Табке удалось освободить многих женщин, похищенных боевиками ИГИЛ*. Она надеется, что 2017-й год станет годом свободы езидских женщин.

Следует отметить, что по данным Лондонской школы экономики только в августе 2014 года были похищены или убиты почти десять тысяч представителей езидского религиозного меньшинства, — напоминает Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.