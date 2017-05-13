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Политика
Трамп создает комиссию, которая проверит возможные манипуляции на выборах

Трамп создает комиссию, которая проверит возможные манипуляции на выборах

2:15  13 Мая 2017
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Трамп создает комиссию, которая проверит возможные манипуляции на выборах

Вашингтон, 13 мая. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о создании комиссии, которая займется проверкой существующего избирательного процесса.

Комиссию из 15 человек возглавит вице-президент США Майкл Пенс. Она должна будет изучить возможные проблемы с регистрацией избирателей: например, 17 штатов по-прежнему не требуют от избирателей предъявлять документы с фотографией. Свой доклад президенту США комиссия должна представить в 2018 году.

Кроме того, известно, что Трамп неоднократно обвинял свою соперницу на выборах — кандидата от демократов Хиллари Клинтон — в манипуляциях, что помогло ей получить больше голосов избирателей. Комиссия призвана также изучить данный вопрос, передает «Газета.ru».

Напомним, Трамп отрицает, что требовал от экс-главы ФБР личной преданности.

#сша #трамп
Катерина Кильгуткина
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