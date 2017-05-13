Замминистра юстиции США не видит необходимости в назначении спецпрокурора по РФ

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Вашингтон, 13 мая. Заместитель министра юстиции США и заместитель генерального прокурора Род Розенштейн заявил, что не видит необходимости в том, чтобы назначать специального прокурора по России.

Сообщается, что американские власти планировали назначить особого прокурора для того, чтобы расследовать ситуацию с якобы вмешательством России в президентские выборы, прошедшие в прошлом году, а также возможного сговора между российскими властями и избирательным штабом президента США Дональда Трампа.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Белом доме заявили, что назначение специального прокурора, который займется расследованием российского вмешательства в президентские выборы в США, не является необходимым.