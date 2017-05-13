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Вашингтон, 13 мая. Российских хакеров обвинили в атаке на предвыборный штаб Обамы в 2008 году: жертвами были менеджеры штаба и высокопоставленные чиновники Минобороны и Министерства энергетики.

По сообщению американского исследовательского цента, кибератаки на электронную почту продолжались даже после увольнения чиновников со своих должностей. Любимым оружием якобы русских хакеров были электронные письма, в которых получателю предлагалось нажать на ссылку, позволяющую злоумышленникам получить доступ к аккаунту жертвы.

Однако специалисты не отрицают, что за компьютерными нападениями мог стоять и Китай, передает RT.

Напомним, Microsoft усилила защиту Windows после атаки вируса WannaCry.