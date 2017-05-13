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Спорт
Франция обыграла Белоруссию по буллитам на чемпионате мира по хоккею

Франция обыграла Белоруссию по буллитам на чемпионате мира по хоккею

1:45  13 Мая 2017
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Франция обыграла Белоруссию по буллитам на чемпионате мира по хоккею

Париж, 13 мая. Сборная Франции победила команду Белоруссии в серии буллитов со счетом 4:3 в рамках группы В чемпионата мира по хоккею. Победная шайба на счету Да Косты.

Для белорусской сборной завоеванное одно очко стало первым на турнире. Такой исход позволил ей покинуть последнюю строчку турнирной таблицы в группе В. Франция с семью очками занимает шестое место в группе.

Главный герой серии буллитов Да Коста представляет московский ЦСКА,- напоминает Газета.ru.

Сергей Свазовский
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