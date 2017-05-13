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Украина
Кочетов об отказе Украины от трансляции ЧМ-2018: Не надо бежать впереди паровоза

Кочетов об отказе Украины от трансляции ЧМ-2018: Не надо бежать впереди паровоза

1:46  13 Мая 2017
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Кочетов об отказе Украины от трансляции ЧМ-2018: Не надо бежать впереди паровоза

Киев, 13 мая. Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов прокомментировал заявление председателя Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании об отказе от трансляции матчей ЧМ-2018.

Кочетов считает, что каждый человек имеет право на свое мнение, однако делать категоричные заявления еще рано. Попадет сборная Украины на чемпионат или нет, будет решаться только по результатам отборочного цикла. Не стоит преждевременно что-либо заявлять, передает слова вице-президента RT

«Я занимаю футбольную позицию. Не надо бежать впереди паровоза», — сказал Кочетов.

Напомним, главу украинского жюри шокировал размах коррупции на «Евровидении» в Киеве.

#украина #чм #кочетов
Катерина Кильгуткина
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