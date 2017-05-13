Легендарный Harley-Davidson выпустит свой первый электрический мотоцикл

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Москва, 13 мая. Президент американской компании Harley-Davidson Билл Дэвидсон рассказал, что легендарный производитель мотоциклов планирует выпустить первый полностью электрический байк.

Сообщается, что экологичная новинка пополнит новейшую линейку LiveWire, анонсированную еще несколько лет назад. По имеющейся информации, прототип электромотоцикла уже покинул отдел разработок и готовится к производству.

Отмечается что инженеры компании намерены подобрать «правильный звук» для новинки.

Дэвидсон также подчеркнул, что в случае успеха новинки, компания разработает целую линейку электрических моделей, некоторые из которых могут быть оснащены беспилотным управлением.