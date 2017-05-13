Минздрав России отразил вирусные атаки на свои серверы

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Москва, 13 мая. Министерство здравоохранения Российской Федерации справилось с вирусными атаками, предпринятыми 12 мая. Об этом сообщил заместитель министра Никита Одинцов.

По его словам, хакерские атаки были оперативно отражены. Все уязвимости удалось оперативно закрыть.

Ранее Газета.ru сообщала, что МВД РФ также успешно отразило хакерские атаки. При этом удалось избежать утечки информации. Хакеры атаковали компьютеры, работающие на операционной системе Windows.