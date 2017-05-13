Трамп отрицает, что требовал от экс-главы ФБР личной преданности

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Нью-Йорк, 13 мая. Президент США Дональд Трамп отрицает сообщения о том, что он добивался от Джеймса Коми заверений в личной преданности, прежде чем уволил его с поста директора ФБР.

Лидер США уточнил, что на состоявшемся в январе обеде не спрашивал Коми о том, готов ли тот сохранять ему преданность.

«Преданность стране, преданность Соединенным Штатам — это важно. Я имею в виду, что все зависит от того, что подразумевается под преданностью», — добавил Трамп.

Президент сказал, что не может ответить, имеется ли запись их разговоров, однако Трамп выразил надежду, что экс-глава ФБР будет честным, передает ТАСС.

Напомним, что Коми отказался выступать перед комитетом по разведке сената США.