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Россия
Утечки информации при вирусной атаке на компьютеры МВД России не произошло

Утечки информации при вирусной атаке на компьютеры МВД России не произошло

1:08  13 Мая 2017
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Утечки информации при вирусной атаке на компьютеры МВД России не произошло

Москва, 13 мая. В результате вирусной атаки на компьютеры МВД Российской Федерации утечки информации не произошло. Об этом сообщил ТАСС.

По информации агентства, своевременное блокирование зараженных компьютеров позволило предотвратить утечку информации. Источник уточняет, что атаке подверглись компьютеры с операционной системой Windows. Отечественные серверы не были заражены, поскольку на них используются иные операционные системы, — пишет ТАСС.

Ранее Газета.ru сообщала, что МЧС РФ справился с вирусными атаками.

Сергей Свазовский
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