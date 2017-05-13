Участник «Евровидения» в случае победы пообещал разбить трофей в Москве

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Киев, 13 мая. Участник «Евровидения-2017» от Болгарии Кристиан Костов заявил, что в случае своей победы разобьет главный приз конкурса в Москве.

Костов отметил, что намерен снять разбитие хрустального микрофона на видео и выразил надежду, что оно наберет много просмотров.

По словам конкурсанта, родившегося в Москве и получившего известность благодаря участию в проекте «Голос. Дети», где его наставником был победитель Евровидения-2008 Дима Билан, он очень скучает по российской столице.

«Я дико скучаю по Красной площади, по своей квартире с видом на МГУ – я из окна вижу МГУ ежедневно. Это мое «доброе утро». Скоро вернусь – мне нужно заканчивать школу, у меня экзамены», — рассказал Костов.