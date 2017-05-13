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Общество
Академик РАН Анатолий Гранов скончался от болезни

Академик РАН Анатолий Гранов скончался от болезни

1:14  13 Мая 2017
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Академик РАН Анатолий Гранов скончался от болезни

Москва, 13 мая. Директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий, академик РАН, врач Анатолий Гранов скончался 12 мая в возрасте 85 лет.

Минздрав России сообщил, что российский хирург ушел из жизни в результате продолжительной болезни. Гранова по праву считают основателем тактик хирургического лечения целого ряда онкологических заболеваний, передает «Газета.Ru».

Напомним, ранее Мауно Койвисто, возглавлявший Финляндию 12 лет, скончался в больнице.

#москва #ран #гранов
Катерина Кильгуткина
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