«Челси» победил «Вест Бромвич» и стал новым чемпионом Англии по футболу

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Лондон, 13 мая. Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Вест Бромвич Альбион» со счетом 1:0 в рамках 37-го тура премьер-лиги, обеспечив себе титул чемпиона Англии.

Победу команде Антонио Конте принес Миши Батшуайи, отличившийся под занавес встречи вскоре после выхода на замену. Интересно, что Батшуайи далек от основной обоймы лондонского клуба. В этом сезоне молодой форвард лишь несколько раз выходил на поле.

«Челси» набрал 87 очков, став недосягаемым для своих преследователей. Теоретические шансы на чемпионство еще сохранял другой столичный клуб — «Тоттенхэм», однако победа лидера лишила «шпор» надежд на успех.

Это шестая победа «аристократов» в чемпионатах Англии за историю клуба, и пятая — в рамках премьер-лиги, — отмечает Газета.ru.