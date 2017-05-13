Microsoft усилила защиту Windows после атаки вируса WannaCry

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Вашингтон, 13 мая. Специалисты компании Microsoft добавили обнаружение и защиту от новой вредоносной программы, известной как Ransom: Win32.WannaCrypt.

Представитель компании посоветовала обновить операционную систему до последней версии и использовать встроенный антивирус.

Также сообщается, что в марте уже была представлена дополнительная защита от вредоносного ПО подобного характера вместе с обновлением безопасности, передает «РБК».

Напомним, что система МВД РФ подверглась вирусной атаке.