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Политика
Коми отказался выступать перед комитетом по разведке сената США

Коми отказался выступать перед комитетом по разведке сената США

0:35  13 Мая 2017
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Коми отказался выступать перед комитетом по разведке сената США

Вашингтон, 12 мая. Уволенный Трампом экс-глава ФБР Джеймс Коми отказался выступить на закрытых слушаниях.

Старший демократ спецкомитета по разведке Марк Уорнер выразил мнение, что комитет очень надеялся послушать Коми во время закрытого заседания после того, как он был уволен, передает ТАСС. 

Напомним, что президент США предостерег уволенного с должности директора ФБР Джеймса Коми от передачи СМИ содержания их разговоров.

#фбр #коми #вашингтон
Катерина Кильгуткина
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