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Весь мир
САА освободила от ИГИЛ стратегически важную авиабазу на востоке Алеппо

САА освободила от ИГИЛ стратегически важную авиабазу на востоке Алеппо

0:27  13 Мая 2017
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САА освободила от ИГИЛ стратегически важную авиабазу на востоке Алеппо

Дамаск, 13 мая. Сирийские правительственные войска вытеснили террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»* из авиабазы «Аль-Джирах» на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщил источник в военном командовании САА.

Авиабаза была отвоевана у террористов в тяжелых боях, продолжавшихся на протяжении всего дня. К настоящему моменту «Аль-Джирах» полностью контролируется армией Сирии.

Об ожесточенных сражениях за авиабазу «Аль-Джирах сообщала накануне Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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