САА освободила от ИГИЛ стратегически важную авиабазу на востоке Алеппо
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Дамаск, 13 мая. Сирийские правительственные войска вытеснили террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»* из авиабазы «Аль-Джирах» на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщил источник в военном командовании САА.
Авиабаза была отвоевана у террористов в тяжелых боях, продолжавшихся на протяжении всего дня. К настоящему моменту «Аль-Джирах» полностью контролируется армией Сирии.
Об ожесточенных сражениях за авиабазу «Аль-Джирах сообщала накануне Газета.ru.
* Организация запрещена на территории РФ.
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