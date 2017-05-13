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Россия
МЧС России отразило хакерские атаки

МЧС России отразило хакерские атаки

0:52  13 Мая 2017
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МЧС России отразило хакерские атаки

Москва, 13 мая. МЧС России столкнулось сразу с несколькими вирусными атаками на протяжении дня, однако все они были благополучно отражены. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель пресс-службы МЧС отметил, что ни один из компьютеров ведомства не был заражен. Все ресурсы МЧС  в сети Интернет функционируют в обычном режиме, — цитирует ТАСС.

Накануне глава правительства Великобритании Тереза Мэй прокомментировала атаки на больницы Соединенного Королевства. Об этом сообщала Газета.ru.

Сергей Свазовский
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