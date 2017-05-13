МЧС России отразило хакерские атаки

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Москва, 13 мая. МЧС России столкнулось сразу с несколькими вирусными атаками на протяжении дня, однако все они были благополучно отражены. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель пресс-службы МЧС отметил, что ни один из компьютеров ведомства не был заражен. Все ресурсы МЧС в сети Интернет функционируют в обычном режиме, — цитирует ТАСС.

Накануне глава правительства Великобритании Тереза Мэй прокомментировала атаки на больницы Соединенного Королевства. Об этом сообщала Газета.ru.