Рогозин призвал оценить пользу от участия России в МКС после санкций

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Москва, 13 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что России следует оценить пользу от дальнейшего участия в проекте МКС. Он подчеркнул, что ждет от Роскосмоса объективного анализа сложившейся ситуации.

Сообщается, что по мнению члена Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, в интересах России — прекратить участие в проекте МКС. Он считает, что после введения против России санкций странами-участниками проекта, МКС утратил для РФ главную стратегическую цель — равноправное участие в международных космических проектах.

Рогозин призвал прислушаться к мнению эксперта и проанализировать ситуацию, передает ТАСС.

Напомним, Россия и Китай вступили в схватку за обладание супероружием современности — квантовыми технологиями.