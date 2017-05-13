Сбербанк подтвердил кибератаку на инфраструктуру банка
Москва, 12 мая. Сбербанк зафиксировал попытки атаки на инфраструктуру банка, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Попытки проникновения в инфраструктуру банка зафиксированы системами информационной безопасности. В пресс-службе заверили, что сеть банка надежно защищена от подобных атак.
«Проникновений вирусов в систему не произошло», — сообщили ТАСС в Сбербанке.
Ранее группа экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam заявила, что неизвестный вирус распространяется по миру с «безумной скоростью». Так, доступа к медицинским системам лишились десятки больниц в Британии.
Среди наиболее пострадавших оказались сервера, расположенные на территории России и Тайваня. «Лаборатория Касперского» сообщила о 45 тыс. попыток заражения вирусом компьютеров в 74 странах мира.