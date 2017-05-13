Ростуризм призвал российских туристов быть бдительнее в связи со взрывом в Риме

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Москва, 12 мая. Федеральное агентство по туризму призвало россиян, находящихся в Италии, соблюдать меры безопасности в связи со взрывом в центре Рима.

Сообщается, что ведомство просит граждан России избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей.

Известно, что по предварительным данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, жертв и пострадавших в результате взрыва в Риме среди российских граждан нет, передает RT.

Напомним, у взрывного устройства, сработавшего в центре Рима, был таймер.