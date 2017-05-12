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Общество
Сверхновая звезда уничтожит человечество быстрее, чем предполагалось — астрономы

Сверхновая звезда уничтожит человечество быстрее, чем предполагалось — астрономы

23:57  12 Мая 2017
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Сверхновая звезда уничтожит человечество быстрее, чем предполагалось — астрономы

Вашингтон, 12 мая. Сверхновая звезда способна уничтожить жизнь на Земле значительно быстрее, чем считали ученые ранее.

Ученые пришли к неутешительному выводу, что такие небесные тела несут угрозу нашей планете даже в том случае, если находятся на расстоянии 50 световых лет. Ранее было принято считать, что критическим является расстояние в 25 световых лет.

Сверхновая звезда уничтожит человечество быстрее, чем предполагалось — астрономы

Накануне сообщалось, что опасность Земле может исходить от Марса.

Сергей Свазовский
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