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Вашингтон, 12 мая. Сверхновая звезда способна уничтожить жизнь на Земле значительно быстрее, чем считали ученые ранее.

Ученые пришли к неутешительному выводу, что такие небесные тела несут угрозу нашей планете даже в том случае, если находятся на расстоянии 50 световых лет. Ранее было принято считать, что критическим является расстояние в 25 световых лет.

Накануне сообщалось, что опасность Земле может исходить от Марса.