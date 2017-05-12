«Мегафон» восстановил работу call-центров после кибератак

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Москва, 12 мая. «Мегафон» восстановил работу служб поддержки абонентов после хакерских атак и работает над восстановлением остальных служб, сообщил директор по связям с общественностью компании Петр Лидов.

Лидов подтвердил факт атаки на компанию. Вирус «требовал» «заплатите 300 долларов, либо мы вам сейчас все сотрем».

На время ликвидации последствий кибератаки была заблокирована работа операторов call-центров. Специалистам пришлось внутри сети частично отключать целые сети для того, чтобы вирус не распространялся.

По словам Лилова, сообщает РИА Новости, на данный момент оператор полностью восстановил работу служб поддержки абонентов. Отмечается, что компания «находится на связи с правоохранительными органами».

Ранее сообщалось, что «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.