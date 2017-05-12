ВС Ирака отвоевали у ДАИШ семь деревень у границы с Сирией

В закладки

Скопировать

Багдад, 12 мая. Вооруженные силы Ирака вытеснили силы запрещенной в России террористической организации ДАИШ из семи деревень, расположенных недалеко от границы с Сирийской Арабской Республикой.

Деревни, которые удалось отвоевать, находятся примерно в 120 км от Мосула. Источник, близкий военному командованию Ирака, отметил, что достичь успеха удалось в результате тяжелых столкновений. В боевых действиях были задействованы военно-воздушные силы. Сотни жителей вынужденно покинули арену боевых действий в этом районе.

Накануне сообщалось, что сирийские правительственные войска отразили атаки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* по дороге на Дамаск.

* Организация запрещена на территории РФ.